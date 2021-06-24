Владельцы аварийного жилья готовятся к новоселью в Пятигорске

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о том, что в городе ведется строительство первой очереди многоквартирного дома, - сюда переселят людей из аварийного жилья.

По словам главы города, работы идут по графику, и объект будет сдан в 2022 году.

"По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова реализация программы "Переселение граждан из аварийного жилья" будет завершена на один год раньше", - написал он в Instagram.