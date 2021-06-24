Nord Stream 2 AG сертифицируется как независимый газотранспортный оператор

Оператор строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток-2", компания Nord Stream 2 AG 11 июня направила заявку на сертификацию в предупредительном порядке в качестве независимого оператора транспортной системы. Соответствующее сообщение опубликовано на ее сайте сегодня.

Сделано это было на основании запроса Федерального сетевого агентства Германии в соответствии с разделами 4b, 10 и далее закона об энергетической промышленности Германии.

"Заявка на проведение сертификации компании Nord Stream 2 AG не означает какого-либо изменения или смягчения правовой позиции компании Nord Stream 2 AG в отношении измененной Газовой директивы или целей, которые она продолжает твердо преследовать в вышеупомянутых судебных и арбитражном разбирательствах", - пояснили в компании.

В Nord Stream 2 AG заверили, что не откажется от текущих судебных и арбитражных разбирательств по принятым в 2019 году поправкам к Газовой директиве Евросоюза (2019/692).