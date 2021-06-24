На Ставрополье действует "Библиотека на дому"

Благодаря социальным работникам люди, не имеющие возможности посещать библиотеку по состоянию здоровья, получают необходимую литературу и информацию у себя дома, - так действует социальный проект "Библиотека на дому".

Кроме того, социальные работники не только приносят, но и читают книгу, тем, кто из-за слабого зрения самостоятельно не может читать.

По словам участников проекта, наибольшим спросом у людей старшего поколения пользуется русская классическая и историческая литература, журналы по рукоделию и домоводству, а также периодика.