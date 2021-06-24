Кубанские экологи нашли в в Тимашевском районе незаконную свалку

Активисты "Эковахты по Северному Кавказу" весной обнаружили несанкционированную свалку в селе Медведовском Тимашевского района Кубани, находившуюся на двух участках: один принадлежит фирме "Агрокомплекс", на котором расположена ферма, а другим владеет администрация села, и большую часть земли занимает лесной массив.

Свалка была окружена лесом с трех сторон, завозить туда мусор было возможно только со стороны фермы, и экологи предположили, что свалку организовал и использует "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева. Активисты обратились в различные инстанции с просьбой провести проверку, и накануне фирму и администрацию Медведовского поселения привлекли к ответственности, - передает портал Юга.ру.

Специалисты Росприроднадзора оперативно установили виновное лицо и привлекли его к ответственности по статье КоАП РФ за невыполнение обязанностей по рекультивации земель.

Нарушителя в ведомстве не назвали, но "Эковахта" утверждает, что речь идет об "Агрокомплексе". В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также провели проверку, после которой "Агрокомплекс" и администрацию Медведовского поселения привлекли к ответственности по статье КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности.

В Южном управлении Россельхознадзора ответили, что не нашли мусорную свалку, однако активисты предположили, что к моменту приезда инспекторов ее уже ликвидировали.