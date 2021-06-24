Попова: в России нет заразившихся штаммом коронавируса "Дельта плюс"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в России нет заразившихся штаммом коронавируса "Дельта плюс", однако он был выявлен уже в пяти странах мира.

Соответствующее заявление она сделала в рамках III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Ранее Попова заявляла, что интенсивность вакцинации от коронавируса нового типа в российских регионах приобретает четкие и прогрессирующие формы, а также указывала на факт наличия в регионах четкого алгоритма действий для противостояния распространению коронавируса.