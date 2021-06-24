Главная » Новости

Попова: в России нет заразившихся штаммом коронавируса "Дельта плюс"

Попова: в России нет заразившихся штаммом коронавируса &quot;Дельта плюс&quot;

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в России нет заразившихся штаммом коронавируса "Дельта плюс", однако он был выявлен уже в пяти странах мира.

Соответствующее заявление она сделала в рамках III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Ранее Попова заявляла, что интенсивность вакцинации от коронавируса нового типа в российских регионах приобретает четкие и прогрессирующие формы, а также указывала на факт наличия в регионах четкого алгоритма действий для противостояния распространению коронавируса.  

1065 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!