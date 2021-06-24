ВОЗ уточнила рекомендации по детской вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения внесла в рекомендации по вакцинации от COVID-19 пункт, касающийся детей и подростков. Обновленный вариант опубликован на ее официальном сайте.

"У детей и подростков, как правило, заболевание протекает в более легкой форме по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, вакцинировать их [можно] не так срочно, как пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников", - сказано в документе.

Эксперты ВОЗ при этом отмечают необходимость получить дополнительные сведения по использованию различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы подготовить общие рекомендации по вакцинации среди младших возрастных групп.

В рекомендациях также уточняется, что стратегическая консультативная группа экспертов международной организации сделала вывод, что вакцина, созданная компаниями Pfizer и BioNTech, может применяться для людей в возрасте от 12 лет и старше. В ВОЗ напомнили, что испытания вакцин у детей продолжаются, и заверили, что организация обновит рекомендации, когда поступят новые фактические данные либо эпидситуация потребует изменения политики.

Напомним, 21 июня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что клинические исследования российской вакцины "Спутник V" среди подростков 12-17 лет стартуют в начале июля.