Хуснуллин: российские стройки нуждаются в пяти миллионах мигрантов

Для нормальной работы на российские стройки до 2024 года нужно привлечь около 5 млн трудовых мигрантов, - сообщил сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сейчас по поручению председателя правительства мы отрабатываем подходы, как будем с ними работать и как сделать, чтобы они дали максимальный плюс для развития страны", - рассказал Хуснуллин, говоря о достижении показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов, передает "Интерфакс".

С просьбой решить вопрос привлечения трудовых ресурсов на стройки в регионах РФ он обратился к губернаторам: "Это и обучение, это и привлечение, и мобилизация даже где-то неработающих пенсионеров", - подчеркнул вице-премьер.

Еще весной в Минстрое РФ заявляли, на стройках страны сохраняется нехватка еще около 1,2 млн рабочих, дефицит которых ведомство планирует восполнить ввозом мигрантов, а для их обучения планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.