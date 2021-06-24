Число заболевших COVID-19 в России за сутки превысило 20 тыс человек

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 20 182 случая заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 182 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 038 (15,1%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 8 598, в Санкт-Петербурге - 1143, в Московской области - 2308. В Краснодарском крае - 123 случая, в Ставропольском крае - 100, в Крыму - 221, в Дагестане - 103, в Кабардино-Балкарии - 28, в Чечне - 25, в Северной Осетии - 12, в Адыгее - 16, в Карачаево-Черкесии - 19, в Ингушетии - 16.

Суточный прирост составил 0,38%, общее число инфицированных в России достигло 5 388 695 человек.

Выписаны за сутки 13 505 человек, за весь период – 4 915 615 человек.

Умерли за сутки 568 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 131 463 человека.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, вакцинация – единственный способ борьбы с пандемией коронавируса, и людям необходимо как можно активнее участвовать в прививочной кампании. "Для того, чтобы привлечь людей к вакцинации, сделано уже все возможное, наше правительство простимулировало граждан уже даже тем, что не привитых будут отстранять от работы либо увольнять. Поэтому дело теперь только за самими людьми, чтобы они пошли и сделали прививку", - сказал он.

Если же темпы вакцинации окажутся недостаточными, несмотря на все усилия, а заболеваемость и смертность продолжат расти, возможен и полный локдаун в городах с самой тяжелой ситуацией. "Такая вероятность тоже существует, потому что людей надо спасать. Все будет зависеть, я так думаю, от эффективности введенных мер. В Москве сейчас будут активно мониторить ситуацию за последнюю неделю, и при необходимости вполне возможен такой же локдаун, как был в мае 2020 года, когда без QR-кода нельзя было выйти из квартиры", - сообщил Владимир Болибок.