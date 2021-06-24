Многоэтажный дом рухнул во Флориде

В штате Флорида обрушилось многоэтажное здание, на место происшествия выехали более 80 спасательных бригад, сообщает пожарно-спасательна служба округа Майами-Дейд штата.

"Пожарно-спасательная служба Майами-Дейд находится на месте частичного обрушения здания в районе 88-улицы и Коллинз Авеню. Более 80 бригад… находятся на месте происшествия при содействии муниципальных пожарных служб", - сказано в сообщении.

Подробности не сообщаются.