Сенат Казахстана утвердил кандидатуры трех новых судей Верховного суда

Депутаты Сената утвердили кандидатуры трех новых судей Верховного суда Казахстана – ими стали Герман Нурбаев, Ербол Умралиев и Дана Токмурзина.

Представление о рассмотрении кандидатов в судьи внес президент страны Касым-Жомарт Токаев, - сообщил на заседании Сената глава Высшего судебного совета Денис Шипп.

"В целях усиления судейского сообщества страны кадрами из корпоративного юридического сектора представлены две кандидатуры - Герман Нурбаев и Дана Токмурзина. Ербол Умралиев - представитель государственного юридического сектора", - рассказал Денис Шипп, передает "АиФ-Казахстан".

Представленные кандидаты пользуются большим авторитетом у юридической общественности страны и подготовлены к ответственной работе судей Верховного суда.

Депутаты проголосовали за кандидатуры судей Верховного суда, - говорится в сообщении.