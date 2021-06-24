В Тбилиси открылся Международный книжный фестиваль

Тбилисский XXIII Международный книжный фестиваль начал работу в центре грузинской столицы, в выставочном центре Expo Georgia. Фестиваль продлится до 27 июня.

В этом году мероприятие проходит в офлайн-формате с учетом всех рекомендаций и со строгим контролем ограничений. Все желающие посетить фестиваль должны зарегистрироваться на сайте Тбилисского международного книжного фестиваля www.tbilisibookfestival.ge.

Традиционно в программе мероприятия – презентации новых книг, встречи читателей с грузинскими авторами, переводчиками, издателями и литературоведами, а также панельные дискуссии на актуальные литературные темы с участием грузинских и иностранных спикеров и также детские познавательные и развлекательные мероприятия.