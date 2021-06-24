Украина без объяснения причин закрыла один из пунктов пропуска в Крым

Власти Украины до 15 июля временно закрыли пункт пропуска "Чаплинка" (с российской стороны "Перекоп") на границе с Крымом, - сообщил сайт представительства президента Украины в Крыму в Facebook.

"Работа КПВВ "Чаплинка" была временно прекращена - с 19 июня по 15 июля 2021 года", - говорится в сообщении ГСБУ, передает "АиФ-Крым".

Два других пункта пропуска – "Каланчак" и "Чонгар" - работают в штатном режиме.