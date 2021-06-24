Ильхам Алиев наградил медалями десятки тысяч азербайджанских военнослужащих

В Азербайджане награждены медалями несколько тысяч военнослужащих - участников Второй Карабахской войны, часть из них - посмертно.

Соответствующие указы издал президент АР Ильхам Алиев, они опубликованы на сайте главы государства.

Согласно этим документам, за личное мужество и отвагу, проявленные во время боевых действий, военнослужащие награждаются медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Зангилана", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Губадлы".