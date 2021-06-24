Армения решила не открываться для товаров из Турции
Власти Армении продлили введенный полгода назад запрет на импорт товаров из Турции. Об этом рассказал на заседании правительства и. о. Главы Минэкономики Ваан Керобян.
По его словам, эмбарго, начавшее действовать с 1 января и истекающее 1 июля, продлено еще на 6 месяцев, передает Sputnik Армения.
Уточняется, что запрет может вводиться только на полгода в связи с требованиями Евразийского союза: по п.54 приложения 7 к Договору "О Евразийском экономическом союзе", страна без согласования с другими членами ЕАЭС не имеет права запретить импорт из третьих стран на более длительные сроки.
Керобян добавил, что, по оценкам Минэкономики, импорт из Турции упал примерно на 70% и теперь в его составе в первую очередь сырьевые и промежуточные товары, а именно стройматериалы, трикотажные ткани (для армянских фабрик одежды) и кожа (для обувного производства), то есть готовых товаров почти не завозится.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться