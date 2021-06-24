Попова сообщила о ситуации с темпами вакцинации от коронавируса в регионах

Интенсивность вакцинации от коронавируса нового типа в российских регионах приобретает четкие и прогрессирующие формы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности". По ее словам, в субъектах спрос увеличивается от 5 до 10 раз.

Также она отметила, что все российские регионы имеют четкий алгоритм действий, организации ограничительных мероприятий с учетом эпидситуации.