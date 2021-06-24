В Адыгее пресекли незаконную легализацию мигрантов

В Адыгее сотрудниками УФСБ России по региону была пресечена деятельность банды, причастной к совершению преступления в сфере миграции.

Преступная группа занималась легализацией иностранных граждан на территории РФ путем их фиктивной постановки на миграционный учет с использованием подложных документов, - установили в ФСБ, передает "АиФ-Адыгея".

В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору", они уже дали признательные показания.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс рублей, - говорится в сообщении.