Меркель призвала ЕС к созданию механизмов для реакции на "провокации" России

Евросоюз должен создать механизмы для единой реакции на "провокации" со стороны России, указала на необходимость канцлер Германии Ангела Меркель.

Так, выступая в четверг в Германском бундестаге, она отметила, что события последних месяцев, и не только в Германии, явственно показали, что ответом на "многочисленные российские провокации должен быть дан скоординированный ответ".

Меркель подчеркнула, что "мы должны создать механизмы, чтобы вместе и сообща отвечать на провокации". "Только так мы научимся как-то противостоять гибридным атакам России ", - цитирует канцлера РИА Новости.