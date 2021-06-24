Назарбаев сможет пожизненно возглавлять Ассамблею народов Казахстана

Первый президент Нурсултан Назарбаев сможет пожизненно занимать пост председателя в Ассамблее народа Казахстана. Соответствующие изменения предлагает внести правительство в указ главы государства.

Проект документа опубликован на официальном сайте Adilet.zan.kz. Из него следует, что указ президента предлагается дополнить пунктом 5-1, который гласит: "Первому президенту Республики Казахстан - Елбасы пожизненно принадлежит право возглавлять Ассамблею, от которого он вправе отказаться".

Правительство РК уже подписало постановление о внесении этого проекта на рассмотрение Касым-Жомарта Токаева.