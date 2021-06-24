Летчики ЮВО потренировались в перебазировании на оперативные аэродромы

Военная авиация Южного военного округа сегодня утром провела перебазирование.

Истребители заметили даже в небе над Ростовом-на-Дону.

"Проходят плановые летно-тактические учения оперативно-тактической авиации ЮВО. Летчики на истребителях и бомбардировщиках с аэродромов базирования в Волгоградской, Ростовской областях, Ставрополье и Кубани выполнили перебазирование на оперативные аэродромы, расположенные в Ростовской области, Крыму и Краснодарском крае", - рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, передает "АиФ-Ростов".