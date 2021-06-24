Пожар оставил Махачкалу без света

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану проинформировала о том, что в результате пожара, вспыхнувшего на территории республики было приостановлено электроснабжение ряда абонентов, всего без света остались 28 тыс человек. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Уточняется, что пожар вспыхнул в Махачкале по проспекту Акушинского, 107. Здесь горели электрические кабеля и трава. "Электрики на время проведения работ произвели отключение света. Без электроэнергии остаются около 28 тысяч жителей", - говорится в сообщении ведомства.

Планируется, что восстановительные работы завершатся сегодня во второй половине дня.