Крым возвращается к привычному графику водоснабжения после потопа

Водоснабжение в Крыму начинает возвращаться к прежнему графику после ливней, затопивших населенные пункты республики. Об этом написал глава региона Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Ситуация с водоснабжением в Республике Крым позволяет постепенно возвращаться к привычному режиму подачи воды", - подчеркнул политик.

Аксенов уточнил, что с завтрашнего дня жители Алушты будут получать воду с 6.00 до 23.00.

Ранее глава Крыма сообщал, что водохранилища полуострова заметно пополнились в результате обильных осадков.