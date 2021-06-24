Крым возвращается к привычному графику водоснабжения после потопа
Водоснабжение в Крыму начинает возвращаться к прежнему графику после ливней, затопивших населенные пункты республики. Об этом написал глава региона Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Ситуация с водоснабжением в Республике Крым позволяет постепенно возвращаться к привычному режиму подачи воды", - подчеркнул политик.
Аксенов уточнил, что с завтрашнего дня жители Алушты будут получать воду с 6.00 до 23.00.
Ранее глава Крыма сообщал, что водохранилища полуострова заметно пополнились в результате обильных осадков.
Вестник Кавказа
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