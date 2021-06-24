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В кубанский Белореченск идет чистая вода

В кубанский Белореченск идет чистая вода

В краснодарском Белореченске введут в эксплуатацию новые очистные сооружения, построенные по национальному проекту "Жилье и городская среда", - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Новые очистные сооружения обеспечат качественной водой 50 тыс жителей города, а также водоснабжение десяти школ, 13 детских садов, больницы и поликлиники, - рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

Новые сооружения способны очищать до 10 тыс кубометров воды в день, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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