Египет получил первую партию российского "Спутника V"

В Египет поступила первая партия российского препарата от COVID-19 "Спутник V", сообщает пресс-служба управления по объединенным закупкам и медицинскому обеспечению Египта.

"В рамках усилий государства по расширению поставки вакцин против коронавируса управление по объединенным закупкам приняло сегодня утром партию российской вакцины "Спутник V" в международном аэропорту Каира", - сказано в cообщении.

Напомним, что в мае правительство Египта объявило о соглашении на поставку российской вакцины.