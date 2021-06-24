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Египет получил первую партию российского "Спутника V"

Египет получил первую партию российского &quot;Спутника V&quot;

В Египет поступила первая партия российского препарата от COVID-19 "Спутник V", сообщает пресс-служба управления по объединенным закупкам и медицинскому обеспечению Египта.

"В рамках усилий государства по расширению поставки вакцин против коронавируса управление по объединенным закупкам приняло сегодня утром партию российской вакцины "Спутник V" в международном аэропорту Каира", - сказано в cообщении.

Напомним, что в мае правительство Египта объявило о соглашении на поставку российской вакцины.

 

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Вестник Кавказа

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