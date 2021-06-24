В Симферополе задержали украинского шпиона

Сотрудники российских спецслужб задержали в Крыму жителя Симферополя, который собирал для спецслужб Украины данные о полетах российской военной авиации, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины. В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации", - сообщили в ЦОС, передает ТАСС.

Данные сведения "планировалось использовать против безопасности Российской Федерации". По факту шпионажа возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", - добавили в ЦОС ФСБ.