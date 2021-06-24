Мишустин дал поручения по развитию СКФО

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 30 сентября подготовить предложения по привлечению внебюджетных инвестиций на развитие Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье. Такие поручения были им даны по итогам совещания о развитии СКФО в Пятигорске, сообщение об этом опубликовано на сайте кабмина.

"Профильным ведомствам поручено проанализировать состояние курортно-санаторного комплекса Кавказских Минеральных Вод и представить предложения по привлечению внебюджетных инвестиций в его развитие. Это необходимо сделать до 30 сентября", - сказано в нем.

Кроме того, в срок до 15 сентября Минтрансу, Минэкономразвития, Минприроды и Минфин дано поручение изучить возможные маршруты дороги, которая свяжет туристические кластеры Северного Кавказа и Причерноморья. Требуется также оценить ее предварительную стоимость и установить источники финансирования.

Глава правительства также поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову до 1 августа разработать предложения по наилучшему варианту реконструкции взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Махачкала.