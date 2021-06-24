В Москве обяжут вакцинировать 60% работников сферы доставки

Управление Роспотребнадзора по столице обязало привить от COVID-19 60% сотрудников, занятых в сфере доставки. Об этом говорится в опубликованном на сайте заявлении.

Согласно постановлению, к отдельным группам работающих в Москве граждан, которые должны привиться, добавятся сотрудники курьерской доставки товаров и продуктов питания.

Напомним, что 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала привить 60% работающих жителей города. Мера касается сотрудников ЖКХ, транспорта, торговли, образования, сферы услуг.