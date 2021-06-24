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Минобороны Азербайджана показало остатки лачинского села Гаракечди (ВИДЕО)

Фото Минобороны Азербайджана
Фото Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем официальном сайте видео освобожденного от армянской оккупации лачинского села Гаракечди.

На бескрайних зеленых холмах предстает та же картина – разрушенные дома некогда цветущего села. Заброшенные поля, практически уничтоженная инфраструктура, хотя на некоторых кадрах все же заметны столбы линии электропередач, а кое-где – даже с проводами. На отдельных зданиях даже имеется крыша, но это – единичные дома.

Дороги в селе практически отсутствуют, а от большинства домов сельчан в лучшем случае остались лишь разбитые стены и фундамент.

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Вестник Кавказа

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