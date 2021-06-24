В Германии назвали сроки достижения компромисса с США по "Северному потоку-2"

Берлин и Вашингтон, по всей видимости, смогут прийти к компромиссу по поводу газопровода "Северный поток-2", заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Политик уточнил, что вопрос заключается в том, что не допустить зависимости и гарантировать энергобезопасность, а также защитить интересы Украины и прочих стран Восточной Европы.

"Я думаю, что если все эти аспекты сложить вместе, то компромиссные решения будут возможны", - цитирует главу Минэнерго ТАСС.

Альтмайер добавил, что участники переговоров приняли конструктивное решение "говорить друг с другом, а не друг о друге".

"Я испытываю оптимизм относительного того, что решение может быть достигнуто в ближайшие два месяца", - подчеркнул он.