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Дагестан нарастил темпы вакцинации за пять дней на 20%

Дагестан нарастил темпы вакцинации за пять дней на 20%

Число вакцинированных жителей Дагестана от коронавирусной инфекции нового типа за минувшие пять дней выросло на 20%, сообщила руководитель пресс-службы республиканского Минздрава Зарина Агмадова.

По ее словам, всего прививку сделали около 130 тыс человек. "За последние пять дней привились порядка 20 тысяч дагестанцев. По нашим наблюдениям, увеличение почти на 20%", - приводит  слова собеседницы ТАСС.

Агмадова уточнила, что несмотря на напряженную эпидемиологическую ситуацию в республике, речи о принудительной вакцинации жителей не идет.

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Вестник Кавказа

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