В Gismeteo спрогнозировали, как долго в России будет аномальная жара

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков сообщил о том, что согласно прогнозам, аномально жаркая погода сохранится в европейской части России как минимум до конца недели.

В то же время он отметил, что мнения синоптиков расходятся. Так, одни говорят о понижении температурных показателей до +25-28°C, другие о регенерации антициклона и продолжении его действия.

Далее метеоролог обратил внимание на то, что причиной столь жаркой погоды стал блокирующий антициклон, обеспечивающий поддержание высоких температур длительное время, пишут "Известия".