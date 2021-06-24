Партия Гахария стала "третьей силой" в Грузии?

Партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария "За Грузию" вошла в топ-3 по симпатиям среди жителей страны. Такие результаты дал опрос компании IPSOS, устроенный по заказу оппозиционного канала "Мтавари архи".

Респондентам предлагалось ответить, за какую партию они отдали бы голоса, если бы завтра прошли выборы в органы местной власти, уточняет Sputnik Грузия.

Первое место заняла правящая "Грузинская мечта" - ее поддержали 32% опрошенных. Вторым стало оппозиционное "Единое национальное движение" с 23%. На третью строчку с большим отрывом, получив всего 8%, вышла партия Гахария.

В первую пятерку также вошли "Гирчи – больше свободы" (5%) и "Европейская Грузия - движение за свободу", "Лейбористская партия" и "Альянс патриотов Грузии" - по 3% каждая.