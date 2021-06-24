В ГД призвали жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами о вакцинации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами о вакуинации от коронавирусной инфекции нового типа.

В это связи он указал на то, что "уже возбуждены уголовные дела, задержаны подозреваемые в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации". "Совершенно очевидно: необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик указал на то, что борьба с подобными преступлениями – долг правоохранительных органов.

"Лжесправка антитела не вырабатывает, если заболел, не поможет тому, кто ее купил. А заразил кого-то, не соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, придется отвечать и за это, что справедливо", - указал спикер Госдумы.