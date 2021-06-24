В Казахстане узаконили удаленку

Парламент Казахстана принял в двух чтениях поправки в Трудовой кодекс по вопросам совершенствования правового регулирования удаленной работы.

Теперь в законодательстве появятся понятия "дистанционная работа" и "комбинированная дистанционная работа". Также будет упорядочен порядок направления на удаленку сотрудников, осуществляющих должностные обязанности без заключения трудового договора (госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов), сообщает "Спутник-Казахстан".

В договоре закрепят форму по фиксированному учету рабочего времени при дистанционке, в течение которого работник обязан находиться в режиме доступности для связи с работодателем.

Также предлагается ввести по соглашению сторон возможность применения режима гибкого рабочего времени.

Ранее в министерстве труда Казахстана заявили, что из-за пандемии в Казахстане в прошлом году на дистанционку в среднем перешли до 70% работников.