Евросоюз может найти новый формат сотрудничества с Россией и Турцией

Заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии Германии Александер Ламбсдорф в преддверии предстоящего саммита лидеров Евросоюза призвал прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС.

"Главы государств и правительств должны использовать саммит, чтобы положить конец бесплодным переговорам с Турцией о вступлении в ЕС и вместо этого подвести новую базу под отношения с ней. Тот факт, что Турция только что подала заявку на участие в проекте в рамках европейского сотрудничества в сфере политики безопасности, показывает возможность будущего взаимодействия независимо от давно устаревшего процесса вступления в ЕС", - отметил политик, передает ТАСС.

Также Ламбсдорф полагает, что необходимо выработать четкую стратегию в отношении России и Турции. "Сотрудничество там, где возможно, но противоречие там, где Анкара или Москва нарушают права человека и гражданские права", - заявил он.

Напомним, сегодня в Брюсселе стартует двухдневный саммит лидеров 27 стран-членов Евросоюза. Главы государств и правительств стран-членов союза планируют обсудить пандемию коронавируса и восстановление после нее, а также провести стратегическую дискуссию по отношениям с Россией и затронуть ситуацию в Беларуси, отношения с Турцией и борьбу с миграционным кризисом.