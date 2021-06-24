Двухкомнатную квартиру разыграют среди вакцинировавшихся в Нур-Султане

Двухкомнатную квартиру смогут выиграть вакцинировавшиеся жители Нур-Султана. Об акции написал аким казахстанской столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что для появления коллективного иммунитета требуется привить свыше 60% жителей города, в связи с чем готовится новое постановление о дополнительных карантинных ограничениях: тем, кто входит в группу риска, понадобится обязательная вакцинация, а непривившиеся сотрудники будут переведены на дистанционный режим.

"Для стимулирования наших горожан вводим розыгрыш различных ценных призов. Среди новых вакцинированных разыграем двухкомнатную квартиру (за счет привлечения частных средств)", - обратил внимание Кульгинов.

По словам акима, результаты будут оглашены в начале сентября.

Ранее ТРЦ MEGA Silk Way, где действует пункт вакцинации, объявил о розыгрыше автомобиля, компьютерной техники, бытовых приборов и iPhone.