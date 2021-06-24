Дроны vs пластик

Планета тонет в пластиковых отходах. Пластик был найден на самой высокой горной вершине мира и в самой глубокой океанской впадине. Его выбросило на берега Антарктиды и на пляжи отдаленных необитаемых островов в южной части Тихого океана. Проблема настолько серьезна, что трудно понять, с чего начать ее решение. Но, по данным CNN, британский стартап Ellipsis Earth знает, что нужно делать.

Используя дроны, оснащенные камерами, Ellipsis отмечает места пластикового загрязнения. Затем с помощью компьютерного программного обеспечения и распознавания изображений эксперты определяют тип пластика, его размер, а в некоторых случаях даже марку или происхождение мусора. Эти данные используются для принятия последующих решений. ”Мы можем установить, что на пляже Х, например, огромное количество рыболовных сетей и ловушек для омаров, а на пляже Y - уйма гигиенических и санитарных салфеток”, - объясняет Элли Маккей, основатель и генеральный директор Ellipsis.

Что касается ситуации по пляжу X, то здесь ”можно поговорить с представителями рыбной промышленности и установить правила, касающиеся сброса сетей, - рассказала Маккей в интервью CNN. - В то время как в случае с пляжем Y, нужно объяснить людям не смывать предметы личной гигиены в унитаз и обратиться в местные канализационные сети”. Разработанная технология позволяет проводить съемку за считанные минуты, что гораздо быстрее, чем обычные методы сбора информации.

Картографирование мира

Стартап, официально основанный в 2019 году после нескольких лет исследований и разработок, реализовал проекты по всему миру - от побережья Великобритании до берегов реки Ганг в Индии. Проект, который больше всего понравился Маккей, был осуществлен на Галапагосских островах, примерно в тысяче километров от побережья Эквадора. ”Там есть береговые линии, которые не изменились с тех пор, как Чарльз Дарвин побывал на этих пляжах много лет назад, - говорит она. - Единственная разница и доказательство существования человека - в пластике на всех пляжах”.

По словам Маккей, данные, собранные в рамках проекта Ellipsis в 2017-2018 годах, показали, что на одном из самых удаленных пляжей в этом районе длина чистых участков без мусора не превышает 43 см. После базового исследования, проведенного Ellipsis, власти Галапагосских островов ввели запрет на использование одноразового пластика, включая контейнеры из пенополистирола на вынос и пластиковые пакеты, на всем архипелаге. Хотя большая часть пластика, который вымывается на берегах островов, поступает из других мест (большинство островов необитаемы, а население составляет всего около 25 000 человек), запрет распространяется на туристов и поставщиков услуг.

Другой проект Ellipsis, инициированный в итальянском Сорренто, исследовал засорение сигаретными окурками. В результате была начата образовательная кампания, а количество урн и пепельниц было увеличено по всему городу. По данным Ellipsis, кампания привела к сокращению выброса сигаретного мусора на 70%. Текущий проект стартапа в британском Борнмуте, будет информировать местный совет о наиболее загрязненных мусором районах, чтобы власти могли предоставить дополнительные урны и изменить графики уборки улиц.

Профессор морской биологии и директор Морского института Плимутского университета в Великобритании Ричард Томпсон считает, что такой подход к сбору данных крайне важен для принятия последующих решений. По его словам, хотя есть множество доказательств того, что пластиковое загрязнение распространено по всему мире, по-прежнему отсутствуют целевые данные, которые можно было бы использовать для принятия эффективных решений.

Техническая эволюция

Использование аэрофотоснимков для определения районов загрязнения пластиком не ново. Томпсон вспоминает времена, когда еще не было дронов и ученые экспериментировали с запуском воздушных шаров с прикрепленными к ним камерами, чтобы делать аэрофотоснимки пляжей. Совсем недавно Европейское космическое агентство использовало спутники для определения пластикового загрязнения. ”Со временем технологические характеристики дронов, а также разрешение изображений значительно улучшились, и такие проекты стали гораздо более жизнеспособными”, - говорит Томпсон.

Маккей соглашается: ”Дроны меняют правила игры в мониторинге окружающей среды. Они позволяют нам обследовать всю береговую линию за несколько минут. Технология Ellipsis может автоматически обнаруживать 47 категорий мусора с точностью более 95%”.

Однако есть пределы того, что может обнаружить технология Ellipsis. Микропластик - частицы пластика размером менее пяти миллиметров, из которого около 14 миллионов метрических тонн, по оценкам, находятся на дне океана, не могут быть идентифицированы. Но Маккей говорит, что занимаясь отслеживанием и отображением более крупных пластиковых отходов, ее команда смотрит вглубь проблемы. ”Одна пластиковая бутылка - это 25 тыс. потенциальных кусочков микропластика в будущем”, - говорит она.

Томпсон считает, что это правильный подход. По его словам, большая часть пластика попадает в океан в форме более крупных отходов, которые позже разлагаются. ”Нам действительно нужно решать проблему и нам необходимы данные. Гораздо проще подсчитать и идентифицировать микропластик будущего”, - говорит он, добавляя, что для количественной оценки пластиковых частиц необходимо учитывать различную продукцию, в частности микрошарики из косметики - они уже маленькие, когда попадают в окружающую среду.

В конечном счете, цель Маккей состоит не в том, чтобы полностью прекратить использование пластика, она осознает, какой это удивительный и полезный материал, а в том, чтобы улучшить способы обращения с ним. ”Картографируя мусор по всему миру, мы сможем эффективно принимать решения, меняя воздействие на окружающую среду в долгосрочной перспективе за счет изменения поведения и обучения. Таким образом мы сможем минимизировать количество неграмотно обрабатываемых отходов”.