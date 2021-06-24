Под Туапсе задерживаются пассажирские поезда

В Туапсинском районе Кубани задерживаются пассажирские поезда – срок задержки составляет до полутора часов, - сообщает пресс-служба СКЖД.

Сегодня утром на участке Чинары – Чилипси в Краснодарском крае по техническим причинам до полутора часов оказались задержаны пассажирские поезда № 505 Саратов – Имеретинский Курорт, №808 Имеретинский Курорт – Ростов, №35 Санкт-Петербург – Адлер, №87 Нижний Новгород – Адлер, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

Сотрудники СКЖД предпринимают все необходимые меры для сокращения времени отставания поездов, конкретная причина задержек в движении в сообщении не указывается.