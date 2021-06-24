Московских работодателей обязали обеспечить вакцинацию 60% сотрудников

Работодатели в Москве обязаны обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников и проводить профилактические мероприятия, - сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции.

"В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпидемического неблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников, сотрудников от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве", - рассказали штабе, передает ТАСС.

Сотрудников столичных компаний, которые отказались от вакцинации от коронавируса без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы, - отметили в столичном оперативном штабе.

"Работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний", - говорится в сообщении.