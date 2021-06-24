Россияне поделились вариантами летней подработки - соцопрос

Более половины россиян готовы подработать в летнее время, - показал соцопрос "Работа.ру" и "СберУслуги".

"Исследование показало, что больше половины россиян (60%) хотели бы найти подработку этим летом, 31% респондентов заявили, что дополнительная занятость их не интересует. Еще 9% опрошенных ответили, что уже подрабатывают", - рассказали авторы исследования, передает РИА Новости.

Каждый пятый, то есть 20% респондентов в качестве подработки на летнее время рассматривают позицию курьера, по 18% участников опроса выбрали бы работу маркетолога или преподавателя, а по 15% опрошенных готовы подрабатывать водителями или строителями. Еще 9% привлекает должность мастера по ремонту компьютерной техники, а 6% хотели бы подрабатывать официантом.

28% хотят с помощью подработки увеличить основной доход как минимум в два раза, а 27% - на 30-50%. Каждый шестой участник опроса хотел бы получать прибавку в размере 50% от зарплаты. В то же время 15% рассчитывают, что заработок от дополнительной занятости составит 10-30%.

Подработка стала трендом на рынке труда еще в прошлом году, в 2021 году эта тенденция укрепилась, отметили авторы исследования.