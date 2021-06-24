Саудовская Аравия вливает деньги в военную промышленность

Эр-Рияд, один из крупнейших в мире импортеров оружия, надеется к концу обеспечить половину его производства силами местных предприятий. Саудовская Аравия планирует значительно расширить скромную военную промышленность, но сделать это на фоне низких цен на нефть и в рамках экономики, пострадавшей от пандемии, будет сложно. Как отмечает Middle East Eye, Эр-Рияд объявил о готовности инвестировать более $20 млрд в свою военную промышленность, чтобы к 2030 году тратить около 50% своего военного бюджета на местное производство.

Создание систем вооружений на месте уменьшило бы потребность Саудовской Аравии в импорте военной техники, боеприпасов и запасных частей. Богатая нефтью страна стала одним из крупнейших в мире импортеров военной техники. Серьезная зависимость королевства от США и западных стран в отношении систем вооружений оказывается его слабым местом. Администрация Байдена, например, заморозила продажу оружия Эр-Рияду на миллиарды долларов из-за войны в Йемене и рассматривала возможность продажи только оборонительного оружия. Тем не менее США по-прежнему активно помогают королевству в наращивании обороноспособности и поддерживают его усилия по локализации производства.

Вскоре после того, как Байден вступил в должность, государственная оборонная компания Saudi Arabian Military Industries (SAMI) создала совместное предприятие с американским аэрокосмическим и оборонным гигантом Lockheed Martin, которое должно наращивать местные мощности за счет передачи технологий и знаний, а также путем обучения саудовцев технологиям создания оружия и предоставления услуг для Вооруженных сил королевства. Lockheed также помогает Саудовской Аравии создать систему противоракетной обороны стоимостью $15 млрд, поскольку королевство подвергается атакам ракет и беспилотников, запускаемых хуситами из соседнего Йемена.

Далекая и маловероятная цель

В 2019 году США подписали с Саудовской Аравией соглашение о совместном производстве ключевых компонентов американского высокоточного оружия Paveway. Как сообщала The New York Times, сделка вызвала опасения, что саудовцы получат доступ к технологиям, которые позволят им производить собственную версию американских высокоточных бомб. ”Саудовская Аравия добилась значительного прогресса в создании оружейной промышленности, особенно с точки зрения разработки систем наземного вооружения, электроники и умных бомб, - сказала в интервью Middle East Eye аналитик Stratfor по Ближнему Востоку и Северной Африке Эмили Хоторн. - Но цель тратить 50% военного бюджета королевства на собственное вооружение остается далекой и маловероятной”.

По словам Хоторн, королевство по-прежнему сильно зависит от иностранных источников и импорта технологически продвинутого оружия, самолетов и кораблей: ”Эр-Рияду удалось направить часть денег, ранее предназначавшихся для импорта, на разработку внутренних альтернатив, и он получил выгоду с точки зрения занятости населения, однако цель перехода с двух процентов внутренних расходов в 2018 году до 50% к 2030 году является нереалистичной, если Эр-Рияд хочет сохранить свои возможности и иметь арсенал лучшего оборудования”.

Соседние Объединенные Арабские Эмираты добились значительного прогресса в разработке и производстве оружия на местном уровне, благодаря государственному оборонному конгломерату EDGE Group. Недавно EDGE представил барражирующие беспилотники (камикадзе или дроны-самоубийцы) местного производства. Генеральный директор конгломерата выразил намерение стать частью цепочки поставок программы F-35 Joint Strike Fighter пятого поколения и даже разрабатывать ракеты для американского истребителя-невидимки. ”Думаю, Саудовская Аравия сможет добиться прогресса, аналогичного EDGE, с точки зрения стрелкового оружия, артиллерии, а также повышения технологических возможностей королевства, - сказала Хоторн. - Но Эр-Рияду понадобится еще много лет для того, чтобы наладить связи, которые уже есть у EDGE, для экспорта своей продукции региональным клиентам”.

Трансформация военной промышленности

Директор по безопасности Ближнего Востока в Атлантическом совете Кирстен Фонтенроуз отметила, что королевство уже много лет переживает военную трансформацию. Эр-Рияд продвинулся довольно далеко благодаря личному интересу наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана к Министерству обороны и тому факту, что его фактическое руководство осуществляется заместителем министра обороны Саудовской Аравии Халидом ибн Салманом аль-Саудом. Наследный принц стремится создать более прочный сектор оборонного производства.

”В течение многих лет Саудовская Аравия занимала жесткую позицию при покупке высокотехнологичных платформ как у США, так и у других стран, например, России. Одна из основных причин, по которой российские ракеты ПВО С-400 так и не появились в королевстве - условие передачи технологии, по которому компания-продавец или страна учит саудовцев, как производить критически важные компоненты системы самостоятельно”, - сказала Фонтенроуз в интервью Middle East Eye. По ее словам, именно от этого зависит успех отечественной индустрии.

Фонтенроуз добавила, что Эр-Рияду необходимо стремиться к успеху EDGE и ориентироваться на быстрорастущую местную военную промышленность ОАЭ: ”В ОАЭ развитие EDGE объясняется стратегией, ориентированной, прежде всего, на систему образования с целью подготовить потенциальные кадры оборонного сектора. Эта достойная модель, которую Саудовская Аравия может поддержать, если решит пойти по этому пути. Но быстрых результатов ожидать не стоит. Интересный факт: если посмотреть на академическую статистику в Саудовской Аравии, большинство возможных будущих сотрудников оборонного сектора будут женщины”.

Самодостаточность

США постепенно выводят свои силы с Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию. Вашингтон заявил на прошлой неделе, что сокращает количество военнослужащих и подразделений противовоздушной обороны, развернутых на Ближнем Востоке, включая батареи обороны Patriot. Противоракетная система THAAD также будет вывезена из Саудовской Аравии. Однако возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене заявила, что сокращение американских военных активов в королевстве не повлияет на ее обороноспособность. ”Эти изменения не повлияют на саудовскую противовоздушную оборону, - заявил представитель коалиции Турки аль-Малики. - У нас есть глубокое взаимопонимание с союзниками по поводу угрозы в регионе. У нас действительно есть все возможности для защиты своей страны”.

Вывод иностранных военных активов в сочетании с общим желанием королевства уменьшить свою зависимость от внешних источников закупок оружия, вероятно, станут основными факторами, мотивирующими амбициозный оборонный проект, который Эр-Рияд стремится осуществить до 2030 года. По мнению Фонтенроуз, надвигающаяся перспектива выхода США с Ближнего Востока ”усилила чувство безотлагательности”. Саудовцы осознают необходимость в быстром и ощутимом улучшении процессов принятия решений, приобретения опыта, создания программ обучения, а также формулирования стратегии, чтобы заполнить пробелы, которые может создать выход США из региона.

Королевство понимает, что лучший способ поддерживать тесное взаимодействие с Вашингтоном - сделать его более естественным в условиях постоянно меняющегося персонала, занимающегося саудовским вопросом. С этой целью недавно была учреждена должность помощника министра обороны по делам исполнительной власти, первого гражданского надзорного органа, ответственного за военную и оборонную политику. К концу этого года Саудовская Аравия планирует ”начать реструктуризацию своих вооруженных сил, чтобы соответствовать американской модели служебных штабов и единых географических боевых командований”, сказала Фонтенроуз.

По мнению Хоторн, необходимость в достижении самодостаточности ”связана с зависимостью королевства от иностранных источников оружия в целом, а не только от американского вооружения, а также с желанием правительства задействовать больше населения в высокотехнологичных и высокооплачиваемых секторах”. ”Планы Саудовской Аравии относительно самодостаточности в военно-промышленной сфере в значительной степени зависят от риска конфликта с Ираном”, - убеждена эксперт.