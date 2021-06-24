Тбилисский район Африка сегодня останется без газа

Пригороде Тбилиси Африка сегодня с 09:00 до 16:00 останется без газа из-за аварии на магистральном газопроводе, - сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.

до шести тысяч абонентов останутся без газа,

Отключение коснется непосредственно самого пригорода, а это до шести тысяч абонентов. Помимо них, без газа останутся Агентство мониторинга животных, отделение полиции, а также находящиеся на территории поселения бетонный завод, клиники и поликлиники, детские сады, школы, газозаправочная станция, магазины и аптеки, - передает Sputnik Грузия.

Газоснабжение будет восстановлено по завершении ремонтных работ, - говорится в сообщении.