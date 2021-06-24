ЕАБР откроет представительство в Узбекистане

Евразийский банк развития (ЕАБР) уже до конца текущего 2021 года откроет свое представительство в Узбекистане, - сообщили в Мининвествнешторге страны.

Такое решение было принято по итогам переговоров вице-премьера Узбекистана Сардора Умурзакова с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым.

"На встрече были обсуждены текущие вопросы и перспективы расширения сотрудничества с банком, имея в виду привлечение его ресурсов для активизации инвестиционной деятельности в Узбекистане. Стороны договорились начать совместную работу по изучению и подготовке наиболее перспективных инвестиционных проектов для финансирования их со стороны ЕАБР", – отметили в министерстве, передает Podrobno.uz.

Планируется, что ЕАБР примет участие в реализации крупных проектов регионального значения в сферах гидроэнергетики, инфраструктурного строительства и транспорта.

Напомним, ЕАБР – международная финансовая организация, призванная содействовать развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей. Членами ЕАБР сейчас являются Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.