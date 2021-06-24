Московские водоемы прогрелись сильнее Черного моря

Вода в Москве-реке прогрелась до 23 градусов, и это выше, чем на курортах Черного моря, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Такая же температура воды в Калининграде - 23 градуса, и это гораздо выше, чем на Черноморье. Хотя там тоже наступает купальный сезон - в районе Алушты, Ялты, Феодосии, Евпатории, Анапы температура воды составляет 22 градуса, в Сочи и Туапсе - 21 градус", - сообщил он, передает ТАСС.

Купальный сезон на Балтийском побережье начался на месяц раньше, хотя обычно вода в Калининграде прогревается до 22-23 градусов в конце июля - начале августа, - добавил синоптик.