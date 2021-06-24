Генпланы Анапы, Геленджика и Новороссийска будут готовы уже в 2021 году

На Кубани продолжают разрабатывать генеральные планы городов-курортов. К концу этого года генпланы составят для Анапы, Геленджика и Новороссийска.

"Каждый курортный город имеет специфику, но есть единые правила. Они касаются ограничения многоэтажного строительства в 500-метровой прибрежной зоне. Основная задача – уйти от хаотичной застройки, сохранить рекреационную составляющую, сделать курорты удобными для проживания и отдыха", – сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, пишут "Кубанские новости".

Разработка проектов поручена специалистам НИИ перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга, они уже сделали генплан Краснодара.

Отмечается, что генплан Сочи будет готов в 2023 году.