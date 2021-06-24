Столичный регион готов ставить новые температурные рекорды

Сегодняшний день может принести новые температурные рекорды в столичном регионе: по прогнозам синоптиков Гидрометцентра России в столице ожидается жаркая погода без осадков с небольшой облачностью и температурой до 36 градусов, сообщается на сайте.

Днем в Москве будет от 34 до 36 градусов, в ночь на пятницу температура опустится до 20 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 37 градусов, в ночные часы температура составит 17-22 градуса, - передает ТАСС.

Скорость юго-восточного ветра в столичном регионе не превысит сегодня 7 м/с, а атмосферное давление составит 752 мм рт ст.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры в регионе продлен до 14:00 мск пятницы.

"Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в сообщении Гидрометцентра.