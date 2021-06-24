Госдеп США: Россия и Турция готовы обсудить тему вывода иностранцев из Ливии

США полагают, что Россия и Турция согласны с возможностью обсуждения темы вывода иностранных сил из Ливии, - заявил представитель Госдепартамента высокого ранга, сообщили в пресс-службе Госдепа.

"В принципе мы находимся в том положении, когда и турки, и русские согласились с тем, что это может быть темой для обсуждения, что давайте поговорим о том, можно ли взять 300 сирийцев с одной стороны и 300 сирийцев с другой, посадить на самолет и доставить куда-то в качестве первого ощутимого практического шага. Этот процесс всегда идет шаг за шагом", - заявил чиновник, цитирует его ТАСС.

Напомним, накануне в Берлине проходила международная конференция по Ливии, Россию на ней представлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, который по итогам дискуссий заявил, что, по оценке Москвы, в Ливии ситуация "относительно стабильная" и "в целом идет в правильном направлении", а вооруженное присутствие в Ливии "надо уменьшать", но "делать это надо продуманно".