"Агроэкспрессы" будут курсировать между Россией и Узбекистаном

Россия и Узбекистан подписали соглашение о новом стандарте перевозки агропромышленных грузов.

"Стороны будут осуществлять совместную проработку бизнес-предложений по логистике агропромышленных грузов и промышленной продукции, направленную на увеличение взаимного экспорта транспортных услуг и развитие комплексных логистических сервисов", - отметили в РЭЦ.

Подписи под соглашением поставили гендиректора АО "РЭЦ", АО "РЖД Логистика" и ООО Uzagrologistics Centers.

Планируется "производить перевозку грузов АПК на экспорт в ускоренных рефрижераторных контейнерных поездах в экспортно-импортных сообщениях" со станции Селятино в России до станций Чукурсай и Сергели в Узбекистане.

"Агроэкспрессы" позволят увеличить товарооборот между странами.