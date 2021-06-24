Роман Вильфанд: "пустынный зной" покинет столичный регион

"Пустынная" жара в Москве продержится до субботы, затем температура днем понизится до 26-29 градусов, а уже с воскресенья изменится и характер погоды в столице - появится облачность, возможны небольшие дожди, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Будет смещаться антициклон к востоку, и появляется вероятность формирования облаков. Если до субботы температура еще очень высокая, то в воскресенье будет небольшое понижение - будет 29-34 градуса, а в понедельник - 26-31 градус тепла. В воскресенье даже возможен небольшой, кратковременный дождик. Большинство москвичей его не увидят, но все-таки", - рассказал он, передает ТАСС.

А пока с четверга по субботу температура в Москве и Московской области будет выше нормы на 10-11 градусов, а с воскресенья - на шесть градусов.

В конце недели на смену "пустынному зною" придет просто жаркая погода, а в воскресенье-понедельник начнется перемещение воздуха, - добавил синоптик.