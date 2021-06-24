В подмосковном Красногорске пылает автосервис

Минувшей ночью в подмосковном Красногорске вспыхнул автосервис, - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

"Пожар случился в Павшинской пойме, горит автосервис. 20 на 17 м, металлический, высота 4 м, горит по всей площади, внутри автосервиса находятся газовые баллоны, количество уточняется", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Возгорание локализовано в 5.05 мск на площади 340 квадратных метров.

На месте работает эвакуатор, он оттаскивает машины, - добавили в МЧС.