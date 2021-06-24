Нур-Султан не выдержал натиска коронавируса

Коронавирус в Казахстане снова набирает силу, и рекордсменом по числу заболеваний является столица страны, - говорится в данных межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В стране за прошедшие сутки выявлено 1 496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, и треть из них – в Нур-Султане, 568 инфицированных. Значительно меньше, но больше ста заболевших в еще одном мегаполисе страны – Алматы, здесь выявлено 186 пациентов с диагнозом "коронавирус", - передает Sputnik Казахстан.

Большое количество заболевших и в Карагандинской области – 145 человек, в остальных регионах страны их меньше ста.

Всего в стране подтверждены 413 267 случаев заболевания.

Днем ранее в республике выявили 1 248 пациентов с COVID-19, из них 413 - в Нур-Султане.

Накануне в Минздраве Казахстана сообщили о том, что в стране введут новые ограничения.